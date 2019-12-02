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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарский спецназ отличился на Чемпионате Росгвардии по рукопашному бою

2 декабря 2019 11:20
151
Самарский спецназ отличился на Чемпионате Росгвардии по рукопашному бою
По итогам чемпионата сильнейшие спортсмены войдут в сборную команду.

Самарский спецназ отличился на Чемпионате Росгвардии по рукопашному бою
В турнире по рукопашному бою, который впервые проводился в новом спортивно-оздоровительном комплексе Приволжского округа Росгвардии, приняли участие 17 команд. Всего в 8 весовых категориях за звание победителей боролись 129 спортсменов. Среди них - 15 мастеров спорта, 16 кандидатов в мастера и еще 97 участников, имеющих различные спортивные разряды. Все это ярко свидетельствовало о высочайшем уровне спортивных состязаний.

Несмотря на серьезную конкуренцию со стороны коллег из других регионов, представители подразделений специального назначения Управления Росгвардии по Самарской области смогли продемонстрировать высочайшую технику и мастерство владения приемами рукопашного боя. Лучшим в весовой категории 80 кг стал старший сержант полиции Михаил Рублев. А сержанты полиции Семен Сидоров и Алексей Анохин стали обладателями серебряных медалей в весовых категория 85 и 65 килограммов соответственно.

По итогам чемпионата сильнейшие спортсмены войдут в сборную команду, которая представит Приволжский округ на очередном, 22-м по счету, чемпионате Росгвардии по рукопашному бою. Турнир будет посвящен памяти военного журналиста Анатолия Ягодина.
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