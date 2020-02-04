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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарский дзюдоист на международном турнире завоевал серебро

4 февраля 2020 12:57
91
Самарский дзюдоист на международном турнире завоевал серебро
За награды сражались 252 спортсмена.

В Софии состоялся открытый турнир Европы по дзюдо. Участвовало 252 спортсмена из 33 стран.

Ислам Хаметов (СШОР №6, тренеры Гуляев А.Ю., Хусаинов У.А.). в весовой категории 66 кг завоевал серебро, сообщает Минспорта региона.
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Комментарии


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