Самарские спортсмены - призеры первенства Европы по мини-гольфу
14 августа 2019 13:45
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На соревнованиях успешно выступили спортсмены Самарской области.
Елена Суконникова из Тольятти завоевала серебро в личном зачете, первую для России в этой номинации. В дисциплине «матч – плейн» она также заняла 2 место, в упорной борьбе уступив сопернице из Швеции.
Елена Суконникова совместно с самарцем Тимуром Рамазановым показали второй результат среди пар (микст).
В турнире юношей Тимур Рамазанов занял 7 место, это лучший результат среди российских спортсменов.
В командном зачете сборная РФ завоевала бронзовые медали среди девушек (в составе выступили тольяттинки Елена Суконникова, Тамара Романишина и Виктория Хазеева) и среди юношей. Причем юноши впервые впервые за все время участия в турнирах показали такой высокий результат, сообщает Минспорта региона.
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