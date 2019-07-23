На площади Куйбышева в Самаре пройдет футбольный турнир
23 июля 2019 12:54
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С 25 по 27 июля в Самаре пройдут соревнования для детских дворовых команд «Лето с футбольным мячом».
Финальные игры турнира и награждение состоятся 27 июля.
Место футбольных баталий - игровое поле на площади Куйбышева.
Время начала матчей - 9:00.
Приглашаются болельщики. Вход свободный, пишет Самру.ру.
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