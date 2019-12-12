«Крылья Советов» оставили без тренера за толчок судьи в матче с «Уралом»
12 декабря 2019 11:57
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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) назначил наказание для «Крыльев Советов». Причиной стал инцидент во время матча волжан с «Уралом».
— За скандирование зрителями оскорбительных кричалок самарский клуб должен заплатить 30 000 рублей, — пояснили представители КДК.
За аналогичное поведение уральских болельщиков наказали и коллектив из Екатеринбурга. Правда, им предстоит заплатить только 20 000 рублей.
Также представители КДК рассмотрели инцидент с участием одного из тренеров «Крыльев». Во время матча Сергей Корниленко толкнул судью. За это его дисквалифицировали на 6 матчей чемпионата страны. При этом три ближайших встречи наставник волжан пропустит реально. Ещё три игры будут условной санкцией. Вместе с этим тренера оштрафовали на 100 000 рублей и назначили испытательный срок до конца сезона, пишет 63.ру.
Матч между «Крыльями Советов» и «Уралом» прошёл в Самаре 8 декабря. Подопечные Миодрага Божовича уступили гостям из Екатеринбурга со счётом 2:3.
За игрой с трибун наблюдало больше 5000 зрителей. Однако половина болельщиков ушла после начала встречи.
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