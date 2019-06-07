В Тольятти пройдет областная спартакиада медицинских работников

111

8 июня в универсальном спортивном комплексе «Олимп» (г. Тольятти, Приморский бульвар, 49) состоится спартакиада медицинских работников Самарской области, посвященная профессиональному празднику медработников.Сотрудники лечебных учреждений самарского региона в преддверии Дня медицинского работника (который отмечается в третье воскресенье июня) решили показать пример здорового образа жизни и отметить праздник спортивными соревнованиями. Самарские врачи, фельдшеры, медицинские сестры и специалисты учреждений здравоохранения считают, что профессия обязывает их быть активными, спортивными, сильными людьми, в любую минуту готовыми прийти на помощь пациентам.В рамках спартакиады представители медицинских учреждений Самарской области будут соревноваться в таких видах спорта, как волейбол, стритбол, шахматы, настольный теннис, армрестлинг, эстафета. Также в программе мероприятия финал футбольного турнира среди команд учреждений здравоохранения губернии. Кроме того, для болельщиков будет организована площадка для участия в спортивных мероприятиях (мини-гольф, дартс).