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В Тольятти пройдет областная спартакиада медицинских работников

7 июня 2019 11:10
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В Тольятти пройдет областная спартакиада медицинских работников
Для болельщиков также будет организована площадка для участия в спортивных мероприятиях.

8 июня в универсальном спортивном комплексе «Олимп» (г. Тольятти, Приморский бульвар, 49) состоится спартакиада медицинских работников Самарской области, посвященная профессиональному празднику медработников.

Сотрудники лечебных учреждений самарского региона в преддверии Дня медицинского работника (который отмечается в третье воскресенье июня) решили показать пример здорового образа жизни и отметить праздник спортивными соревнованиями. Самарские врачи, фельдшеры, медицинские сестры и специалисты учреждений здравоохранения считают, что профессия обязывает их быть активными, спортивными, сильными людьми, в любую минуту готовыми прийти на помощь пациентам.

В рамках спартакиады представители медицинских учреждений Самарской области будут соревноваться в таких видах спорта, как волейбол, стритбол, шахматы, настольный теннис, армрестлинг, эстафета. Также в программе мероприятия финал футбольного турнира среди команд учреждений здравоохранения губернии. Кроме того, для болельщиков будет организована площадка для участия в спортивных мероприятиях (мини-гольф, дартс).

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