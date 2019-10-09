В Тольятти построены универсальные спортивные площадки
9 октября 2019 14:06
117
В рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" (нацпроект "Демография") в Автограде построены универсальные спортивные площадки, сообщает Минспорта региона в твиттере.
Они появились около школы №94 (бульвар Курчатова, 2) и лицея №51 (Московский проспект, 37).
Размер - 56 на 28 метров с хоккейными бортами. Искусственный газон международной компании, рекомендованной FIFA. Площадки предназначены для круглогодичной эксплуатации.
Еще одна площадка в Тольятти в этом году будет открыты на территории спортивной школы СДЮСШОР №1 "Лыжные гонки".
Всего в Самарской области по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" в этом году появится 20 новых спортивных площадок.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1499
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1269
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1571
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8492
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8945
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8627
Спорт в регионе
9 октября 2019 14:06
Всего в Самарской области по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" в этом году появится 20 новых спортплощадок. Спорт в регионе
117
9 октября 2019 13:31
Об этом сообщает Минспорта региона. Спорт в регионе
136
9 октября 2019 11:20
8 октября в Москве состоялось заседание Исполкома Российской федерации баскетбола. Спорт в регионе
147
8 октября 2019 14:02
Соревнования прошли на территории школы № 164. Спорт в регионе
255
7 октября 2019 20:16
Спортсмены из РФ завоевали шесть медалей на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе. Спорт в регионе
360
7 октября 2019 16:51
Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев дебютировали серии Гран-при. Спорт в регионе
322
7 октября 2019 14:49
Команда Самарской области дошла до полуфинала и заняла итоговое 4 место. Спорт в регионе
309
Видео
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
358
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
438
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
366
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
551
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
587
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
766
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
850
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1367
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
981
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1231
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1409
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
861
Мероприятия
В Центральной библиотеке Сызрани открылась Всероссийская художественная выставка «Скульптура малых форм и гобелен»