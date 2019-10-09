В Тольятти построены универсальные спортивные площадки

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В рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" (нацпроект "Демография") в Автограде построены универсальные спортивные площадки, сообщает Минспорта региона в твиттере.Они появились около школы №94 (бульвар Курчатова, 2) и лицея №51 (Московский проспект, 37).Размер - 56 на 28 метров с хоккейными бортами. Искусственный газон международной компании, рекомендованной FIFA. Площадки предназначены для круглогодичной эксплуатации.Еще одна площадка в Тольятти в этом году будет открыты на территории спортивной школы СДЮСШОР №1 "Лыжные гонки".Всего в Самарской области по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" в этом году появится 20 новых спортивных площадок.