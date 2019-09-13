В Самарской области состоится Всероссийский день бега «Кросс Нации» - 2019

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В следующую субботу, 21 сентября, в Самарской области пройдет традиционный Всероссийский день бега «Кросс Нации». В забегах на различные дистанции могут выступить все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Участие – бесплатное.«Кросс Нации» – это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие на территории РФ. Ежегодно на соревнованиях стартуют около 1,5 млн любителей бега из более 80 регионов страны. Это юные воспитанники спортивных школ, профессиональные атлеты, любители бега, ветераны спорта. В Самарской области официальные старты «Кросса Нации» пройдут в различных городах, центральной площадкой станет база УСЦ «Чайка» (Самара, поселок Управленческий).В программе мероприятия забеги на дистанциях 2 км, 4 км, 6 км, 8 км, 12 км, детский забег на 300 метров. Победители и призеры соревнований будут награждены медалями, дипломами, кубками и ценными призами. К соревнованиям допускаются все желающие.Для участия необходимо оформить заявку в соответствии с требованиями, одно из которых — наличие медицинской справки о допуске. Прием заявок начнется 16 сентября, правила оформления заявок будут опубликованы дополнительно.Помимо забегов в рамках спортивного праздника будут организованы концертная программа и различные бесплатные интерактивные площадки, сообщает пресс-служба облправительства.