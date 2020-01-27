В Самарской области полицейские организовали для студентов товарищеский матч по мини-футболу
27 января 2020 11:50
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В Нефтегорске в физкультурно-спортивном комплексе "Факел" прошел товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России "Нефтегорский" и студентами Нефтегорского государственного техникума. Мероприятие, организованное при поддержке Общественного совета при территориальном органе внутренних дел.
В приветственном слове полковник полиции Юрий Яковлев, начальник МО МВД России "Нефтегорский", отметил, что для всех без исключения сотрудников органов внутренних дел физическая подготовка является важной составляющей профессиональной подготовки и, что сотрудники МО МВД России "Нефтегорский" регулярно принимают участие в различных соревнованиях, где показывают хорошие спортивные результаты, а также пожелал участникам встречи показать красивую игру и получить максимум положительных эмоций.
С началом соревнований спортсменов также поздравили подполковник полиции Сергей Чагаев, заместитель начальника – начальник полиции МО МВД России «Нефтегорский», и Вадим Ковалевский, представитель Общественного совета.
Участники турнира с первых минут активно включились в борьбу и на протяжении всей встречи поддерживали высокий темп игры. Первый тайм не смог выявить лидера. Команды обменивались взаимными атаками, но вратари обеих команд были надежны. И все же первым удача улыбнулась сотрудникам полиции, после очередной атаки мяч влетел в сетку ворот команды студентов. Но уже через пару минут проигрывающая команда сумела сравнять счет в игре. На перерыв команды уходили со счетом 1:1.
Следующая двадцатиминутка выдалась жаркой и была богата на эмоции и забитые мячи. Во время матча каждый из участников команд смог показать свои умения и навыки владения мячом, а также сильную волю к победе. Студенты техникума достойно сражались на поле, но сотрудники полиции сумели найти слабые места в обороне соперника и довели счет до разгромного. В итоге со счетом 9:3 стражи правопорядка одержали победу.
По итогам соревновательного дня лучшими игроками в команде Нефтегорского государственного техникума стал Андрей Кортунов, в команде МО МВД России «Нефтегорский» старший инспектор ДПС Александр Булавин, оформивший «покер» в матче, сообщает облМВД.
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