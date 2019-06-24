В Самаре завершились VIII Российско-китайские молодежные летние игры

92

21 июня в Самаре в амфитеатре на склоне площади Славы состоялась церемония закрытия VIII Российско-китайских молодежных летних игр. На протяжении недели более 400 спортсменов из РФ и КНР в возрасте от 13 до 19 лет выступали в соревнованиях по 8 видам спорта.По результатам VIII Российско-китайских молодежных летних игр сборная команда РФ была сильнее в гандболе, тхэквондо, футболе и художественной гимнастике, а спортсмены Китайской Народной Республики первенствовали в бадминтоне, велоспорте – шоссе, пляжном волейболе и плавании.«Конечно, на этих Играх была спортивная составляющая, элемент спортивного противостояния. На спортивных площадках всегда была настоящая борьба. Но, несмотря на остроту спортивной борьбы, всегда чувствовалось дружеское отношение спортсменов друг к другу. Здесь результат – не главное. Российско-китайские молодежные игры – возможность поучиться друг у друга, перенять успешный опыт, укрепить взаимоотношения стран. В эти дни Самара стала центром российско – китайской дружбы», - сказал заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.«На этих соревнованиях нет победителей и проигравших. Главное - незабываемые эмоции и впечатления, которые останутся у молодых спортсменов на всю жизнь, а также теплые и дружественные отношения, сложившиеся между участниками этого спортивного праздника. От имени Министерства спорта РФ благодарю Правительство Самарской области и лично губернатора Дмитрия Азарова за прекрасную организацию Игр, традиционное гостеприимство и теплую встречу на самарской земле. Отдельные слова благодарности всем, кто был задействован в организации Игр. Совместная работа позволила провести Игры на самом высоком уровне», - отметил заместитель Министра спорта РФ Сергей Косилов.«VIII Российско-китайские молодежные летние игры были проведены в Самаре на очень высоком уровне. Здесь нас ждал теплый прием. Приятно, что Правительство региона уделило такое внимание подготовке и проведению соревнований. На протяжении всехсоревновательных дней была хорошая атмосфера. Уверен, проведение этих Игр укрепит взаимоотношения России и Китая. Отдельно хочу сказать, что Самара – очень красивый город, который оставил самые приятные впечатления», - отметил руководитель отдела молодежного спорта Генеральной администрации Китая по спорта Вэнг Ли Вэй.«Очень понравился город Самара. Здесь очень открытые, доброжелательные и приветливые люди. Я нашла здесь много новых друзей среди российских спортсменов. Если бы у меня была такая возможность, я бы с огромным удовольствием привезла в Самару своих родственников и друзей», - призналась тхэквондистка команды Китая Ли Сян.Следующие Игры, III Российско-Китайские молодёжные зимние Игры, пройдут в Китае в 2020 году, сообщает пресс-служба облравительства.