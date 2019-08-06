Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 6 августа, 11:17
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/08:
USD 65.05
0.41
EUR 72.37
0.66
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре в благотворительном забеге «Достигая цели!» в честь Дня железнодорожника приняли участие более 800 человек

6 августа 2019 10:51
36
В Самаре в благотворительном забеге Достигая цели! в честь Дня железнодорожника приняли участие более 800 человек
Для детей была определена дистанция в 500 м.

Благотворительный забег «Достигая цели!» в честь Дня железнодорожника прошел 4 августа в Самаре на набережной реки Волга. На старт забега вышло более 800 человек, большинство из которых – сотрудники ОАО «РЖД».

Первыми стартовали и пробежали дистанцию спортсмены, которые должны были преодолеть расстояние в 5 и 10 км, а самым массовым стал забег на 1520 м (дистанция, символизирующая ширину российской железнодорожной колеи – 1520 мм). Для детей была определена дистанция в 500 м. На финише всем были вручены памятные медали.

Помимо беговых соревнований в рамках мероприятия работали обширные культурные и спортивные программы для всех желающих. В частности, были предусмотрены площадки для семейного отдыха, детские зоны, развлекательные спортивные площадки, где каждый желающий смог попробовать свои силы в различных видах спорта.
Все средства, собранные в ходе благотворительного забега, были перечислены в пользу Самарской региональной благотворительной общественной организации «Самарский областной родительский комитет «Доверие» на лечение Ивана Королева, сообщает пресс-служба КбшЖД.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1278
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1091
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1393
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8296
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8749
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8461
Весь список
Спорт в регионе
6 августа 2019  10:51
В Самаре в благотворительном забеге Достигая цели! в честь Дня железнодорожника приняли участие более 800 человек
В Самаре в благотворительном забеге «Достигая цели!» в честь Дня железнодорожника приняли участие более 800 человек
Для детей была определена дистанция в 500 м. Спорт в регионе
36
5 августа 2019  22:24
В Самаре состоялся финал ежегодного областного турнира по футболу среди дворовых команд.
"Лето с футбольным мячом" - сильнейшие определены!
В Самаре состоялся финал ежегодного областного турнира по футболу среди дворовых команд.   Спорт в регионе
267
5 августа 2019  17:38
В Санкт-Петербурге завершился 2 этап турнира. Наша команда сенсационно одержала 4 победы в 4 матчах и вышла на 2 место.
"Крылья Советов" - в лидерах чемпионата России по пляжному футболу
В Санкт-Петербурге завершился 2 этап турнира. Наша команда сенсационно одержала 4 победы в 4 матчах и вышла на 2 место.  Спорт в регионе
298
5 августа 2019  12:05
Детский международный турнир Кубок Дружбы 2019 состоится в Самаре
Детский международный турнир «Кубок Дружбы 2019» состоится в Самаре
Он пройдет на стадионе в парке им. Юрия Гагарина. Спорт в регионе
295
5 августа 2019  11:22
Самарец - победитель первенства мира по греко-римской борьбе
Самарец - победитель первенства мира по греко-римской борьбе
Он стал сильнейшим в весовой категории 60 кг. Спорт в регионе
240
5 августа 2019  09:35
Гендиректор Крыльев Советов: вопрос об отставке Божовича даже не поднимался
Гендиректор «Крыльев Советов»: вопрос об отставке Божовича даже не поднимался
12 августа самарские футболисты на выезде сыграют с «Ростовом». Спорт в регионе
416
5 августа 2019  09:23
Сборная России по баскетболу стала шестой на первенстве Европы U18
Сборная России по баскетболу стала шестой на первенстве Европы U18
   В состав команды вошли два представителя БК «Самара». Спорт в регионе
221
Весь список


Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
367
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
667
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
438
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
565
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
503
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
402
Весь список

Фоторепортажи
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
477
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
816
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
817
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
744
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
936
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
947
Весь список

Мероприятия
Эксперт Общественного совета при Департаменте транспорта поехал на автобусе 41 маршрута в качестве тайного пассажира
В день физкультурника на Самарской набережной состоится ночной забег с фонариками
Приключенческо-познавательный тур для любителей красивых видов и незабываемых впечатлений
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные