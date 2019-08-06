В Самаре в благотворительном забеге «Достигая цели!» в честь Дня железнодорожника приняли участие более 800 человек

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Благотворительный забег «Достигая цели!» в честь Дня железнодорожника прошел 4 августа в Самаре на набережной реки Волга. На старт забега вышло более 800 человек, большинство из которых – сотрудники ОАО «РЖД».Первыми стартовали и пробежали дистанцию спортсмены, которые должны были преодолеть расстояние в 5 и 10 км, а самым массовым стал забег на 1520 м (дистанция, символизирующая ширину российской железнодорожной колеи – 1520 мм). Для детей была определена дистанция в 500 м. На финише всем были вручены памятные медали.Помимо беговых соревнований в рамках мероприятия работали обширные культурные и спортивные программы для всех желающих. В частности, были предусмотрены площадки для семейного отдыха, детские зоны, развлекательные спортивные площадки, где каждый желающий смог попробовать свои силы в различных видах спорта.Все средства, собранные в ходе благотворительного забега, были перечислены в пользу Самарской региональной благотворительной общественной организации «Самарский областной родительский комитет «Доверие» на лечение Ивана Королева, сообщает пресс-служба КбшЖД.Фото pixabay.com