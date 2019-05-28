Самарские спортсмены завоевали медали первенства России среди лиц с ПОДА

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В Чебоксарах прошло первенство России по легкой атлетике среди лиц с поражением ОДА.Самарскую область представляли спортсмены Кирилл Шульпин и Иван Соколов (тренера - Вострикова М.И., Востриков А.А.).Кирилл завоевал два золота в дисциплинах - толкание ядра и метание диска, в категории юниоры, до 20 лет.Иван завоевал две бронзы в дисциплине бег на гоночной коляске на дистанциях 100 м и 200 м, в категории юноши, до 18 лет", сообщает Минспорта региона.