На матче Кубка России между «Торпедо» и «Крыльями Советов» ожидается аншлаг
25 сентября 2019 12:56
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В пресс-службе московского «Торпедо» заявили, что на матче 1/16 финала Кубка России против «Крыльев Советов» все трибуны будут заполнены.
— Сейчас у нас продано порядка двух тысяч билетов. По техническим причинам мы сейчас можем вместить до пяти тысяч зрителей на трибунах. Мы планируем, что будет аншлаг, — сказал представитель клуба.
Также отмечается, что на игре будут присутствовать до 300 поклонников футбола из Самары.
Встреча на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова пройдет 25 сентября в 19:30 по московскому времени.
В настоящий момент на арене вместимостью чуть более 13 тысяч зрителей запланирована реконструкция, которая начнется в 2020 году. После нее стадион будет готов принять 15076 человек и станет соответствовать современным требованиям РФС и УЕФА.
Ранее группировка активных болельщиков «Торпедо» под названием «Запад 5» обратилась к остальным поклонникам команды с призывом чаще приходить на стадион, чтобы поддержать свой клуб. В текущем сезоне на домашние встречи «Торпедо» в ФНЛ приходит чуть менее 2000 зрителей, что является одним из худших показателей в лиге, сообщает news.sportbox.ru.
Фото pixabay.com
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