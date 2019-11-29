Молодёжку «Крыльев Советов» оштрафовали за оскорбления соперников
29 ноября 2019 10:57
58
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) назначил наказание для представителей молодёжного состава «Крыльев Советов». Причиной этого стал инцидент во время матча волжан с ЦСКА, пишет 63.ру.
Игра прошла 23 ноября в Москве и закончилась победой москвичей со счётом 2:1.
— Во время матча врач коллектива Игорь Баищев оскорбил соперников. Его дисквалифицировали на два ближайших матча. При этом одну встречу медик действительно пропустит, а вторая игра будет условным наказанием, — пояснили представители РФС.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1692
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1453
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1729
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8723
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9102
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8876
Спорт в регионе
29 ноября 2019 10:57
Инцидент произошел во время матча с ЦСКА. Спорт в регионе
58
28 ноября 2019 17:42
Ранее самарчанка заняла второе место у себя дома — в Самаре на турнире на призы М.В. Дегтярева. Спорт в регионе
311
28 ноября 2019 15:51
В матче за 3 место юноши "Крыльев" сыграют с командой "Юность" из Владикавказа. Спорт в регионе
351
28 ноября 2019 14:03
Он пройдет на "Самара Арене" в субботу, 30 ноября. Спорт в регионе
306
27 ноября 2019 22:24
Матч пройдет на "Самара Арене" в субботу, 30 ноября. Спорт в регионе
350
27 ноября 2019 20:41Школа для новичка. Какой вред от бонусхантеров и ставок на фаворитов?
Букмекерские конторы, на фоне усиливающейся конкуренции, ведут борьбу за каждого клиента, стараясь привлечь его на свою сторону. Требования клиентов растут, и... Спорт в регионе
40
27 ноября 2019 15:29
Никогда прежде самарские баскетболисты не побеждали на Сахалине Спорт в регионе
361
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
378
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
341
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
630
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
909
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
807
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
535
Фоторепортажи
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
376
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
592
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1768
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2276
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1562
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1903
Мероприятия