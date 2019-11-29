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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Молодёжку «Крыльев Советов» оштрафовали за оскорбления соперников

29 ноября 2019 10:57
58
Молодёжку Крыльев Советов оштрафовали за оскорбления соперников
Инцидент произошел во время матча с ЦСКА.

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) назначил наказание для представителей молодёжного состава «Крыльев Советов». Причиной этого стал инцидент во время матча волжан с ЦСКА, пишет 63.ру.

Игра прошла 23 ноября в Москве и закончилась победой москвичей со счётом 2:1.

— Во время матча врач коллектива Игорь Баищев оскорбил соперников. Его дисквалифицировали на два ближайших матча. При этом одну встречу медик действительно пропустит, а вторая игра будет условным наказанием, — пояснили представители РФС.
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