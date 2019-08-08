«Крылья Советов» оштрафовали на 100 тысяч
8 августа 2019 12:56
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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Крылья Советов» на 100 тысяч рублей после домашнего матча с «Локомотивом».
В комитете РФС объяснили назначение штрафа:
«Футболисты самарской команды получили пять желтых карточек, а также главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович получил желтую. И за неподобающее поведение команды».
«Крылья Советов» проиграли «Локомотиву» со счётом 1:2. Из игроков предупреждения получили Александр Анюков, Никита Чернов, Максим Карпов, Александр Гацкан и Деян Радонич, пишет "Другой город".
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