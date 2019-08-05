Детский международный турнир «Кубок Дружбы 2019» состоится в Самаре

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10 августа в Самаре отметят «День Физкультурника» международным турниром по футболу.На стадионе в парке им. Юрия Гагарина, в этот день пройдёт международный турнир по футболу «Кубок Дружбы - 2019» среди мальчиков 2010 года рождения.Соревнования организованы самарскими футбольными школами «Смена» и ДЮСШ 9. Гостями турнира станут коллективы из городов Уральск (Казахстан) и Владимир. Также в турнире примет участие ряд самарских команд. Всех желающих приглашают насладиться футболом и поболеть за мальчишек! Матчи начнутся в 10:00.