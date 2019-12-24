Самарские шпажистки — вторые на Кубке России
24 декабря 2019 11:23
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Сборную Самарской области на Кубке России представляли Ирина Охотникова, Ольга Сухова, Екатерина Тарасова и Виолетта Храпина. В решающей встрече турнира соперницами самарских фехтовальщиц стали прошлогодние обладательницы Кубка России — шпажистки первой сборной Москвы.
В финале москвички сразу же заявили о своих притязаниях на лидерство. Какое-то время соперницам удавалось держаться неподалеку. После первого круга перевес сборной Москвы составил всего два укола — 12:10. Но затем столичные шпажистки с каждым боем наращивали преимущество — 18:14, 23:17, а в итоге победили — 45:37, пишет СО ОНЛАЙН.
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