Дмитрий Азаров поздравил "Крылья Советов" и болельщиков с выходом в финал Кубка России по футболу

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В полуфинальном матче Кубка России "Крылья Советов" в Грозном встречались с "Ахматом".

Команды провели матч в равной борьбе. Играли хоть и осторожно, но не отсиживались в обороне и создали ряд моментов у ворот соперников. Но в основное время забить так никто и не смог - 0:0.

В послематчевой серии пенальти самарцы оказались сильнее - 4:1.

Дмитрий Азаров в своем Instagram-аккаунте поздравил команду и болельщиков с выходом нашего клуба в финал:

«Все болели дружно, болели за родную команду — за «Крылья Советов», и мы победили, мы в финале! С победой, ребята! С победой болельщиков, с победой команду! Достойная игра, достойная победа»

В Грозном поболеть за «Крылья» в полуфинальном матче Кубка России приехали около 150 человек. «Поддержка с трибун в таковом знаковом матче обязательно будет» - заверил губернатор на встрече с болельщиками 17 апреля. Благодаря договоренностям главы региона партнёр клуба - банк "Солидарность" обеспечил чартер в столицу Чечни.

Болельщики ехали в Грозный только за победой, и они ее получили.

Соперник "Крыльев" в борьбе за трофей определится во втором полуфинальном матче "Локомотив" - ЦСКА, который пройдет сегодня же в Москве.

Финальный матч Кубка России состоится 12 мая в Нижнем Новгороде на 45-тысячном стадионе, построенном к чемпионату мира-2018, передает пресс-служба ФК "КС".