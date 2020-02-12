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Новости /  75 лет ПОБЕДЫ  

К 75-летию Победы САТОБ представит балет на музыку Дмитрия Шостаковича «Ленинградская симфония»

12 февраля 2020 18:20
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Художник-постановщик спектакля, представил сценический макет, основанный на эскизах советского художника-плакатиста Михаила Гордона.
Самарский академический театр оперы и балета начинает подготовку к майской премьере. В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 7 мая на сцене театра – премьера балета «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия Шостаковича.

На заседании художественного совета Андрей Войтенко, художник-постановщик спектакля, представил сценический макет, основанный на эскизах советского художника-плакатиста Михаила Гордона, который в 1961 году оформил сцену для мировой премьеры балета в Ленинграде.

Начинается спектакль, и на занавесе нотный автограф – дань уважения к великой музыке Шостаковича. Затем мирная картина Ленинграда с Адмиралтейским шпилем перекрывается когтистой рукой, за которой багровеет пламя. Следующий эскиз - красное вертикальное полотно, которое уступает место постаменту на фоне голубого мирного неба.

Балетмейстер-постановщик – Вячеслав Хомяков. Дирижер-постановщик – Евгений Хохлов. Художник-постановщик – Андрей Войтенко. Художник по костюмам – Татьяна Ногинова. Художник по свету – Александр Наумов.
Дирижеры – Борис Бенкогенов, Андрей Данилов, Алишер Бабаев, передает пресс-служба САТОБ. 



Фото:   пресс-служба САТОБ
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