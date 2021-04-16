Самарская область занимает лидирующее положение по развитию индустриальных парков и промышленных технопарков 

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Минпромторг России впервые опубликовал официальную статистику развития индустриальных парков и промышленных технопарков в России. Самарская область заняла в нем девятую строчку. По итогам 2020 года, количество действующих и создаваемых индустриальных парков в России составило 258 объектов. На их территории за прошедший год разместились 807 новых компаний с численностью занятых свыше 9 300 человек. Объем внебюджетных инвестиций резидентов в открытие новых производств за 2020 год составил свыше 181 млрд рублей. Несмотря на трудности, вызванные ограничениями в период пандемии в 2020 году, удалось не допустить значительного падения объема инвестиций резидентов парков (снижение составило 16% по сравнению с 2019 годом).

Количество действующих и создаваемых промышленных технопарков составило 73 объекта, общая площадь которых достигла более 1,7 млн кв. м подготовленных площадей, обеспеченных коммунальной, транспортной и технологической инфраструктурой (инжиниринговые центры, чистые комнаты, центры коллективного пользования оборудованием и др.).

«Решение Президента России В.В.Путина заложило необходимые основы для формирования единой системы статистического учета деятельности индустриальных парков и промышленных технопарков в России. До 2020 года федеральными органами власти и регионами велся только разрозненный ведомственный учет. Данное обстоятельство не позволяло объективно оценить эффект от реализации мер государственной поддержки данных объектов. Мы продолжим совместную работу с регионами, управляющими компаниями парков, профильными ассоциациями по повышению качества и достоверности предоставляемой информации. В пятерку регионов-лидеров по количеству действующих и создаваемых парков вошли Московская область (53 парка), Республика Татарстан (27 парков), Республика Башкортостан (14 парков), город Москва (13 парков), Калужская область (11 парков). Это означает, что в данных субъектах Российской Федерации благодаря активности региональных властей и частных инвесторов создана наиболее развитая промышленная инфраструктура для размещения новых производственных компаний», - сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина Минпромторг России назначен Правительством Российской Федерации уполномоченным органом по сбору статистики и мониторингу деятельности индустриальных парков и промышленных технопарков.

Сегодня в Самарской области действует 7 индустриальных парков и 2 технопарка. Лидирующее положение региона среди остальных субъектов страны и успешное развитие площадок с особыми условиями для частного бизнеса подтверждается многочисленными федеральными рейтингами.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал высокую значимость инвестиционного развития региона. «Бизнес вкладывается в будущее, когда видит перспективы отдачи средств и уверен в надежности своих вложений. А это значит, задача улучшения предпринимательского и инвестиционного климата, создания новых рабочих мест должна оставаться одним из главных приоритетов Правительства Самарской области, – отмечал ранее Глава региона в своем Послании.

Площадки индустриальных парков готовы предоставить инвесторам земельные участки с необходимой инфраструктурой, налоговые льготы и преференции, а также поддержку региональных властей. Резиденты, разместившие в действующих промпарках «Преображенка» и «Чапаевск» свои производства и логистические центры, создали уже 4,6 тыс рабочих мест. Скоро заработает распределительный центр «Почты России», на котором будет трудоустроено более тысячи человек.

Успешное развитие индустриальных парков региона отмечается федеральным центром - Самарская область получила дополнительные средства на инфраструктуру индустриального парка "Преображенка". Они пойдут на возмещение средств, потраченных на создание, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры индустриальных и промышленных технических парков. Самарской области уже выделены более 50,4 млн рублей, в 2021 году возмещение затрат составит более 74,5 млн рублей.

«Наш регион вошел в десятку лучших субъектов страны по уровню развития промышленных и технологических парков, мы лидируем по эффективности государственно-частного партнерства. Это еще раз подтверждает высокую инвестиционную привлекательность Самарской области, слаженную работу команды Правительства региона, - прокомментировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Сегодня в Самарской области успешно функционируют площадки индустриальных парков «Преображенка» и «Чапаевск», технопарк «Жигулевская долина», Особая экономическая зона «Тольятти», частные индустриальные парки. Уже в этом году мы начнем осваивать территорию под вторую очередь «Преображенки». Успешность реализации инвестиционных проектов на территории региона – наш основной приоритет!» - рассказал Дмитрий Богданов.

Так, по итогам 2020 года ОЭЗ «Тольятти» заняла третье место в IV Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон и вошла в ТОП наиболее привлекательных для инвесторов площадок России, поднявшись за год сразу на три пункта. Флагманская инвестплощадка объединяет 27 резидентов. Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей. Здесь активно развиваются фармацевтические, автокомпонентные производства, предприятия по созданию стройматериалов и др.

Высокие показатели эффективности демонстрирует и технопарк «Жигулевская долина». В 2020 году Ассоциация кластеров и технопарков России опубликовала V Национальный рейтинг технопарков страны, отметив в нем самых эффективных и быстроразвивающихся игроков инновационного кластера. В рейтинге участвовали 169 технопарков из 22 субъектов РФ. Технопарк «Жигулевская долина» занял третье место по показателю «Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка» (свыше 110%). Сегодня здесь действует более 240 резидентов, которые уже создали 2 тысячи рабочих мест.