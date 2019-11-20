Замдиректора РКЦ «Прогресс» по производству погубили два опытных водителя
20 ноября 2019 18:55
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ДТП, в котором погиб замгендиректора РКЦ «Прогресс» по производству Вадим Небога (на фото), произошло рано утром 13 ноября на 30-м километре обводной дороги Самары в Волжском районе. Водитель служебной машины РКЦ «Прогресс» Skoda Octavia Владимир Климов, выезжая со стороны села Белозерки, не предоставил право преимущественного проезда фуре-бензовозу Volvo, за рулем которого находился житель поселка Алексеевка Учайкин. В результате столкновения бензовоз улетел за ограждение, а пассажир Skoda — им оказался 57-летний Вадим Небога — погиб от полученных травм. ГИБДД склоняется к версии виновности водителя РКЦ «Прогресс».
Погибший Вадим Небога родился 5 мая 1962 года на станции Разгуляевка Городищенского района Волгоградской области, закончил Куйбышевский авиационный институт по специальности «Производство летательных аппаратов» и всю жизнь работал на «Прогрессе» — сначала мастером участка, затем замгендиректора по производству.
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