Задержаны участники вооруженного нападения на завод «Кубанские деликатесы
4 октября 2019 18:08
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Спор возник между претендентами на управление заводом, сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на краевой главк МВД. На место инцидента незамедлительно выехали полицейские и сотрудники других экстренных служб.
На месте нападения работали полицейские и сотрудники следственного комитета. Подозреваемые в нападении семеро мужчин доставлены в полицию. Ранения в результате атаки получили три человека, они госпитализированы с огнестрельными ранениями. Жизни пострадавших ничего не угрожает.
Информация о захвате заложников не подтвердилась. С участниками конфликта проводятся следственные действия, отметили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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