Житель Ярославля сжёг семь человек из-за давней драки в школе
20 октября 2019 15:53
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Лайф узнал причину, по которой житель Ярославля поджёг дом, в результате чего погибло семь человек, в том числе пять детей. Как выяснилось, поводом для этого стала давняя драка детей в школе.
Как рассказал Александр Комаров 1982 года рождения следователям, примерно месяц назад у него был конфликт с жителем этого дома из-за детей, которые подрались в школе. Комаров приходил разбираться, но ему самому досталось от оппонента.
В итоге 18 октября Комаров, когда ехал пьяный на такси мимо этого дома, спонтанно решил устроить поджог. Он вышел из машины, чтобы справить нужду, поджёг ветошь, бросил в дом, сел в машину и уехал домой.
Сгоревшие дети были в возрасте от года до восьми лет. Дело переквалифицировали на статью "Убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом". Ранее следствие велось по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
Фото: Допрос подозреваемого © СК РФ
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