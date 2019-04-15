В Волжском районе горела сухая трава на 6 га

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Горела сухая трава на 6 га.Пострадавших в результате пожара нет.На месте проведения работ было организовано взаимодействие с администрацией Волжского района.На ликвидацию пожара привлекались 28 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 19 человек, 9 единиц техники.В 19 час.47 мин. пожар локализован. В 20 час. 00 мин. пожар ликвидирован.Причина пожара устанавливается.