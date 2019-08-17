В Тольятти спасатели эвакуировали пьяных девочек-подростков с крыши дома

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"Вызов поступил нам в девятом часу вечера 16 августа от очевидцев, - рассказал Андрей Дербенев. - Они сообщили о подростках на крыше дома номер 78 на улице 40 лет Победы. По предварительным данным, подростки забрались на кровлю по пожарной лестнице с торца дома".Спасатели помогли попасть на крышу полицейским и сотрудникам скорой помощи."Потом по лестнице поднялись на надстройку, на шахту лифта, высотой около трех метров, используя альпинистское снаряжение, - рассказал Андрей Дербенев. - С крыши эвакуировали двух подростков 16-ти и 13-ти лет с признаками алкогольной интоксикации, которые не могли самостоятельно передвигаться".Подростков передали медикам. По предварительным данным, всего на крыше были три девушки. Но самая старшая самостоятельно покинула крышу, оставив подруг, когда увидела приехавших полицейских и спасателей.