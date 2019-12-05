В Ставропольском районе автомобиль Шкода на большой скорости врезался в стоящий на обочине большегруз МАН
5 декабря 2019 18:32
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Изначально в ДТП участвовали автомобиль Нива и большегруз. В аварии никто не пострадал. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ освободили проезжую часть для оформления дорожно-транспортного происшествия. В это время водитель на автомобиле Шкода на большой скорости врезался в стоящий на обочине большегруз МАН.
В 12:26 спасатели техногенного отряда Поисково-спасательной службы Самарской области были направлены к месту ДТП. В результате столкновения водитель легкового автомобиля Шкода получи тяжёлые травмы и был зажат в салоне своего автомобиля. Мужчина потерял сознание.
В 14:00 спасатели деблокировали водителя и передали пострадавшего сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации, передает пресс-служба ПСС Самарской области.
Фото: пресс-служба ПСС Самарской области
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