В Ставропольском районе автомобиль Шкода на большой скорости врезался в стоящий на обочине большегруз МАН

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Изначально в ДТП участвовали автомобиль Нива и большегруз. В аварии никто не пострадал. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ освободили проезжую часть для оформления дорожно-транспортного происшествия. В это время водитель на автомобиле Шкода на большой скорости врезался в стоящий на обочине большегруз МАН.В 12:26 спасатели техногенного отряда Поисково-спасательной службы Самарской области были направлены к месту ДТП. В результате столкновения водитель легкового автомобиля Шкода получи тяжёлые травмы и был зажат в салоне своего автомобиля. Мужчина потерял сознание.В 14:00 спасатели деблокировали водителя и передали пострадавшего сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области