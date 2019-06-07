В Смышляевке в затоне Шипиха утонул 28-летний мужчина
7 июня 2019 16:21
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Для поиска утонувшего в 16:10 на место происшествия выехали водолазы ПСО СН.
В 19:00 тело мужчина было найдено в 7 метрах от берега на глубине 5 метров. Тело погибшего передали сотрудникам МВД, передает пресс-служба ПСС по Самарской области.
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