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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Смышляевке в затоне Шипиха утонул 28-летний мужчина

7 июня 2019 16:21
83
Тело мужчина было обнаружено водолазами в 7 метрах от берега на глубине 5 метров.
Около 15:00 в п. Смышляевка на реке Самара в затоне Шипиха утонул мужчина 1991 года рождения.

Для поиска утонувшего в 16:10 на место происшествия выехали водолазы ПСО СН.

В 19:00 тело мужчина было найдено в 7 метрах от берега на глубине 5 метров. Тело погибшего передали сотрудникам МВД, передает пресс-служба ПСС по Самарской области. 
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