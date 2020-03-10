В Самаре состоится 1 этап соревнований по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте.

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13 марта в Самаре состоится 1 этап соревнований по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.Соревнования приурочены к 30-летию МЧС России и проводятся под руководством Главного управления МЧС России по Самарской области среди подразделений федеральной противопожарной службы Самарской области с целью повышения и совершенствования уровня профессиональной подготовки личного состава подразделений по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.Место проведения соревнований: г. Самара, ул. Каховская, 31, территория 5 ПСЧ 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области.