В Самаре ночью столкнулись две иномарки
16 ноября 2019 11:54
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В ночь с 15 на 16 ноября в Самаре произошло серьёзное ДТП. Столкнулись BMW и Mitsubishi. Подробности случившегося рассказали представители самарской общественной организации «Ночной Патруль». После удара BMW отлетела в столб.
— Водитель (предположительно, пьяный) совершил ДТП на пересечении Авроры и Карла Маркса. От медицинского освидетельствования нарушитель отказался, — сообщили активисты.
Mitsubishi пришлось увозить на эвакуаторе, пишет 63.ру.
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