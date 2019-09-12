В Самаре на улице Самарской столкнулись два маршрутных автобуса
12 сентября 2019 21:20
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К месту ДТП выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники.
По прибытии на место установлено, что произошло столкновение двух маршрутных автобусов.
В результате ДТП пострадали два человека, которые были доставлены в больницу Пирогова.
Проводились аварийно-спасательные работы.
Причина ДТП устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.
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