Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 12 апреля, 21:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +13 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/04:
USD 64.52
0.12
EUR 72.84
0.18
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на Полевой женщина, переходившая дорогу, попала под колеса автомобиля «Nissan»

12 апреля 2019 18:13
73
Она была госпитализирована.
В Самаре мужчина 1968 года рождения (водительский стаж 28 лет), управляя авто «Nissan» двигался по улице Полевая от улицы Ленинской в сторону улицы Арцыбушевской. В пути следования автолюбитель сбил женщину 1952 года рождения, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина была госпитализирована.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области. 



Фото:    пресс-служба ГУ МВД Самарской области
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
11 апреля 2019  13:46
ГИБДД предложила отменить льготу на штрафы для злостных нарушителей
ГИБДД предложила отменить льготу на штрафы для злостных нарушителей
Об этом заявил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России. Закон
182
10 апреля 2019  16:17
Военная прокуратура Самарского гарнизона в ходе проверки выявила в одной из воинских частей недостачу более 11 тыс. комплектов индивидуальных рационов питания.
В Самарской области в одной из воинских частей недосчитались пайков на общую сумму свыше 7 млн. рублей
Военная прокуратура Самарского гарнизона в ходе проверки выявила в одной из воинских частей недостачу более 11 тыс. комплектов индивидуальных рационов питания.  Закон
192
10 апреля 2019  15:52
По предварительным данным, погибший мужчина злоупотреблял алкоголем, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения огнем.
В Самаре начата доследственная проверка по факту гибели мужчины и его матери при пожаре в поселке Управленческий
 По предварительным данным, погибший мужчина злоупотреблял алкоголем, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения огнем.  Закон
238
10 апреля 2019  13:52
Правительство поддержало идею ужесточить наказание за "пьяные" ДТП
Правительство поддержало идею ужесточить наказание за "пьяные" ДТП
Это будет отдельный законопроект с поправками в статью 264 Уголовного кодекса. Закон
217
9 апреля 2019  23:56
И штрафу в размере 500 миллионов рублей за коррупцию и злоупотребление полномочиями.
Суд приговорил экс-мэра Владивостока Пушкарева к 15 годам колонии
И штрафу в размере 500 миллионов рублей за коррупцию и злоупотребление полномочиями.  Закон
251
9 апреля 2019  21:19
Уголовное дело направлено в федеральный суд Самары.
В Самаре судебный пристав за получении взятки предстанет перед судом
Уголовное дело направлено в федеральный суд Самары. Закон
352
9 апреля 2019  20:56
В нем говорится, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха похитили более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Чайка представил доклад о хищениях в "Роскосмосе" и "Ростехе"
В нем говорится, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха похитили более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы... Закон
234
Весь список
Происшествия
12 апреля 2019  18:58
Чтобы извлечь тело погибшего мужчины из автомобиля спасатели использовали водолазное снаряжение.
В озере поселка Черновский утром обнаружили перевернутый автомобиль с телом мужчины внутри
Чтобы извлечь тело погибшего мужчины из автомобиля спасатели использовали водолазное снаряжение. Происшествия
87
12 апреля 2019  18:13
Она была госпитализирована.
В Самаре на Полевой женщина, переходившая дорогу, попала под колеса автомобиля «Nissan»
Она была госпитализирована.  Происшествия
72
12 апреля 2019  17:41
В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.
В Чапаевске мотоциклист врезался в микроавтобус
В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.  Происшествия
90
Весь список
Криминал
12 апреля 2019  10:55
В Тольятти взяты под стражу подозреваемые в покушении на сбыт крупной партии героина
В Тольятти взяты под стражу подозреваемые в покушении на сбыт крупной партии героина
Полицейские устанавливают канал поставки запрещенного вещества. Криминал
99
12 апреля 2019  10:30
Около площади Революции самарец лишился телефона
Около площади Революции самарец лишился телефона
Задержан ранее судимый мужчина. Криминал
117
12 апреля 2019  09:28
В Тольятти покупатель расплатился за товар поддельной двухтысячной По факту сбыта фальшивых купюр возбуждено уголовное дело
В Тольятти покупатель расплатился за товар поддельной двухтысячной
По факту сбыта фальшивых купюр возбуждено уголовное дело Криминал
109
Весь список


Видео
12 апреля 2019  13:50
Самарский космонавт Олег Кононенко поздравил россиян с Днем космонавтики с борта МКС Видео с поздравлением опубликовал Роскосмос.
Самарский космонавт Олег Кононенко поздравил россиян с Днем космонавтики с борта МКС
Видео с поздравлением опубликовал Роскосмос.
Социум
105
12 апреля 2019  13:11
Самарцы подготовили видеоролик "Привет в Космос"
Самарцы подготовили видеоролик "Привет в Космос"
В первую очередь поздравляем нашего земляка, Героя РФ, космонавта Олега Кононенко!
Социум
124
11 апреля 2019  13:37
Пожар в крупнейшем торговом центре Таиланда: люди выпрыгивали из окон
Пожар в крупнейшем торговом центре Таиланда: люди выпрыгивали из окон
Известно о двух погибших.
В мире
248
8 апреля 2019  14:01
В Самаре из-за последствий осадков затапливает 9-ую просеку: видео
В Самаре из-за последствий осадков затапливает 9-ую просеку: видео
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.
ЖКХ
489
7 апреля 2019  12:49
Взрыв или метеорит в Самаре? Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля
Взрыв или метеорит в Самаре?
  Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля.
Происшествия
1041
7 апреля 2019  10:57
В Сызрани ребенок едва не сломал зубы о ржаной хлеб с металлом: Видео
В Сызрани ребенок едва не сломал зубы о ржаной хлеб с металлом: Видео
Как кусок железа попал в буханку, неизвестно.
Происшествия
525
Весь список

Фоторепортажи
12 апреля 2019  21:05
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз» Возле музея
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз»: фото
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики.
Социум
52
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
484
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
1187
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
1141
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
2120
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2425
Весь список

Мероприятия
"Крылья" выйдут на матч с "Рубином" в специальных футболках, посвященных Дню Космонавтики
В СО состоится благотворительный концерт ансамбля народных инструментов «ВолгаFolk band»
В регионе продолжается первый этап проекта "Культурное сердце России"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные