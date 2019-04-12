В Самаре на Полевой женщина, переходившая дорогу, попала под колеса автомобиля «Nissan»

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В Самаре мужчина 1968 года рождения (водительский стаж 28 лет), управляя авто «Nissan» двигался по улице Полевая от улицы Ленинской в сторону улицы Арцыбушевской. В пути следования автолюбитель сбил женщину 1952 года рождения, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода.В результате ДТП женщина была госпитализирована.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области