В Самаре ликвидировали пожар в районе ж/д станции Курумоч

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В связи со сложными погодными условиями, сильными порывами ветра и высокой температурой пожар быстро распространялся, местами переходя в «верховой».Учитывая сложность ликвидации пожара, было принято решение о привлечении сил и средств трех пожарно-химических станций министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, Главного управления МЧС по Самарской области, ГКУ СО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям», Куйбышевской железной дороги, муниципальные службы Волжского и Красноярского муниципальных районов.Всего в тушении пожара 12.06.2019 приняли участие 1 пожарный поезд, 56 единиц пожарной техники, 10 патрульных машин, 208 человек личного состава, в том числе от ГБУ СО «Самаралес» 11 единиц пожарной техники, 10 патрульных машин, 50 человек личного состава, благодаря чему пожар был локализован.13 июня в ликвидации пожара приняло участие 30 единиц техники министерства лесного хозяйства и Главного управления МЧС по Самарской области, 91 человек личного состава.В результате данного пожара, территория пройденная огнем составила 33,89 гектара, из которой: 18,46 гектара территории лесного фонда и 15,43 гектара сопредельной территории, полоса отвода Куйбышевской железной дороги, передает пресс-служба облправительства.Фото: pixabay.com