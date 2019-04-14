В США самая опасная в мире птица убила своего хозяина
14 апреля 2019 22:13
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Инцидент произошел в штате Флорида. Как заявили в службе спасения округа Алачуа, казуар напал на 75-летнего Марвина Ахоса, когда тот случайно упал.
Птицу оставили на территории фермы под наблюдением.
Казуары внесены в Книгу рекордов Гиннеса как самые опасные птицы в мире.
Взрослые особи могут достигать высоты два метра и весить до 60 килограммов. Эти нелетающие птицы развивают скорость около 50 километров в час.
Казуары способны нанести смертельные удары своими мощными ногами. Их когти вырастают до десяти сантиметров в длину.
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