В Омске женщина получила смертельные травмы, катаясь на тюбинге
6 января 2020 17:23
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Спускаясь на надувных санках по лыжероллерной трассе, женщина врезалась в бетонный осветительный столб, в результате чего получила травмы головы и другие повреждения.
Её доставили в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, спасти омичку не удалось.
Трасса, на которой произошёл инцидент, не предназначена для катания на тюбингах, сообщило руководство парка, пишет Om1.ru. Таблички с соответствующими предупреждениями были размещены на территории парка с началом зимнего сезона.
Правоохранительные органы организовали проверку, по результатам которой будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.
Фото: соцсети
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