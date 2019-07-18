В Мюнхене пропали две россиянки

70

"Тринадцатого июля сего года в Мюнхене пропали две гражданки России, Мария и Татьяна Г., в связи с чем полицией города было возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении."Выяснением обстоятельств происшествия, занимается генеральное консульство России в Мюнхене, находясь в постоянном контакте с компетентными органами ФРГ", - добавили в ведомстве.