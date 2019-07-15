В Москве женщина умерла во время сеанса массажа

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Женщина якобы явилась после бурно проведённых выходных взъерошенной и какой-то нервной. Во время предыдущих сеансов она рассказывала косметологу, что с одним мужчиной встречается, с другим — проводит выходные, с третьим — собирается лететь отдыхать.Косметолог уверяет, что даже не успела начать процедуру массажа или наложить маски для чистки лица. По её словам, пациентку затрясло в кресле и у неё пошла пена изо рта.Косметолог и её медсестра пытались реанимировать клиентку и вызвали скорую. Однако у женщины закатились глаза и начались сильные конвульсии. Скорой осталось только констатировать смерть.В данный момент тело погибшей находится в морге. Причина смерти станет известна только после вскрытия.