В Москве таксист с ножом попытался изнасиловать студентку

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По информации телеканала, студентка одного из московских медицинских вузов вызвала такси, чтобы доехать до дома. Во время поездки водитель Chevrolet начал приставать к ней, но девушка ответила отказом. Пострадавшая смогла покинуть салон авто, но водитель ее настиг и стал угрожать ей ножом. Пассажирка начала кричать и просила отпустить ее. Ей удалось вырваться и убежать.Мужчину задержали через несколько часов.Возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование.Водитель уже дал признательные показания.Фото: pixabay