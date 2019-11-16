В Красноярске кондуктор спасла пассажиров автобуса, когда водителю стало плохо
16 ноября 2019 15:57
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— Водителю стало плохо, он посинел, у него изо рта пошла кровь. Он облокотился на сиденье, автобус понесло на столб. Кондуктор, жена его, увидев это, запрыгнула к нему туда в кабину, перелезла и нажала на тормоз, — отметила женщина.
Водителя сразу же вытащили из салона. Проезжавший мимо очевидец оказался медиком и сообщил, что необходимо срочно вызывать скорую, иначе мужчина умрёт.
Водителю оказали всю необходимую медицинскую помощь, сейчас его жизни ничто не угрожает.
Фото Живой Красноярск
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