Я нашел ошибку
Главные новости: 
Он призвал
"Собирал мили 14 лет". Хозяин толстого кота обратился к "Аэрофлоту"
В рамках которого пройдет зимний фестиваль активного отдыха “Жигулёвское море — любимому городу!”.
Тольятти примет этап Кубка мира по сноукайтингу
Военные США испытали российский танк Т-80
Мужчина потерял сознание во время движения, и транспортное средство понесло на столб.
В Красноярске кондуктор спасла пассажиров автобуса, когда водителю стало плохо
Пресс-секретарь Исаева Александр Макаренко сообщил, что причиной смерти, вероятнее всего, стали проблемы с сердцем.
Лидер «Новой России» Никита Исаев умер в поезде Тамбов — Москва
Во время визита Владимир Бурматов познакомился с успешными социально-экологическими практиками региона, пообщался со студентами профильных вузов.
Депутат госдумы Владимир Бурматов приехал в Самару с «экологическим» визитом
Отпевание и похороны прошли в станице, где она родилась, росла, училась и закончила с золотой медалью школу.
На Кубани простились с убитой аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко
В Италии собирают пожертвования для помощи затопленной Венеции
В Италии собирают пожертвования для помощи затопленной Венеции
сегодня  Суббота, 16 ноября, 18:31
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/11:
USD 63.89
-0.32
EUR 70.41
-0.27
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Красноярске кондуктор спасла пассажиров автобуса, когда водителю стало плохо

16 ноября 2019 15:57
116
Мужчина потерял сознание во время движения, и транспортное средство понесло на столб.
В Красноярске кондуктор автобуса спасла людей, когда водитель потерял сознание во время движения. Об этом Лайфу рассказала родственница одной из пассажирок.

— Водителю стало плохо, он посинел, у него изо рта пошла кровь. Он облокотился на сиденье, автобус понесло на столб. Кондуктор, жена его, увидев это, запрыгнула к нему туда в кабину, перелезла и нажала на тормоз, — отметила женщина.

Водителя сразу же вытащили из салона. Проезжавший мимо очевидец оказался медиком и сообщил, что необходимо срочно вызывать скорую, иначе мужчина умрёт.

Водителю оказали всю необходимую медицинскую помощь, сейчас его жизни ничто не угрожает. 



Фото Живой Красноярск
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
15 ноября 2019  21:03
Аптечная сеть разместила на улицах города Самара рекламу со слоганом «Разыскивается провизорро! Работа, которая приносит счастье».
«Виту» наказали за «провизорро»
Аптечная сеть разместила на улицах города Самара рекламу со слоганом «Разыскивается провизорро! Работа, которая приносит счастье».  Закон
337
15 ноября 2019  18:08
В торговой секции Нины Шишикиной на Русском рынке в Сызрани изъяли контрафактных сигарет на 17 млн рублей.
71-летняя сызранская пенсионерка оказалась «табачной королевой»
В торговой секции Нины Шишикиной на Русском рынке в Сызрани изъяли контрафактных сигарет на 17 млн рублей.  Закон
345
14 ноября 2019  22:51
Инициатором уголовного преследования руководителя «Авиакора» стала Самарская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных предприятиях.
Руководителя авиационного завода «Авиакор» Алексея Гусева не посадят на 10 лет — суд прекратил рассмотрение его дела
Инициатором уголовного преследования руководителя «Авиакора» стала Самарская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных... Закон
338
14 ноября 2019  18:29
В случае принятия данного документа водители должны будут предоставлять своим работодателями справки из полиции о судимости.
Опасным преступникам запретят работать водителями такси и автобусов
В случае принятия данного документа водители должны будут предоставлять своим работодателями справки из полиции о судимости.  Закон
321
14 ноября 2019  12:27
Самарское УФАС признало рекламу «Фирмы «Стом» нарушающей закон
Самарское УФАС признало рекламу «Фирмы «Стом» нарушающей закон
  Самарское УФАС признало рекламу «Фирмы «Стом» нарушающей закон Оператор букмекерской конторы BingoBoom зарегистрирован в Москве. Закон
304
13 ноября 2019  22:25
По мнению адвоката, неправильно, что его подзащитного «публично линчевали», хотя его вину еще не доказали в суде. Он не исключает, что обвиняемый в убийстве аспирантки доцент мог оговорить себя.
Защита доцента СПбГУ не исключила мистику в деле об убийстве аспирантки
По мнению адвоката, неправильно, что его подзащитного «публично линчевали», хотя его вину еще не доказали в суде. Он не исключает, что обвиняемый в убийстве... Закон
13459
13 ноября 2019  22:12
Господин Гафуров состоит на учетах правоохранителей, как лидер «законовской» ОПГ. Но сам Сергей Гафуров существование ОПГ, скорее, отрицает.
Индивидуальный предприниматель Сергей Гафуров допрошен как свидетель по делу полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова
Господин Гафуров состоит на учетах правоохранителей, как лидер «законовской» ОПГ. Но сам Сергей Гафуров существование ОПГ, скорее, отрицает.   Закон
387
Весь список
Происшествия
16 ноября 2019  15:57
Мужчина потерял сознание во время движения, и транспортное средство понесло на столб.
В Красноярске кондуктор спасла пассажиров автобуса, когда водителю стало плохо
Мужчина потерял сознание во время движения, и транспортное средство понесло на столб.   Происшествия
115
16 ноября 2019  11:54
В Самаре ночью столкнулись две иномарки
В Самаре ночью столкнулись две иномарки
 Машины столкнулись напротив «Bar Route 66». Происшествия
157
16 ноября 2019  11:36
Самарцев призывают соблюдать меры безопасности при использовании газовых отопительных приборов
Самарцев призывают соблюдать меры безопасности при использовании газовых отопительных приборов
В отопительный сезон увеличивается количество происшествий из-за нарушений правил пожарной безопасности при неправильной эксплуатации или неисправности... Происшествия
155
Весь список
Криминал
16 ноября 2019  11:39
Следствие настаивает на аресте гендиректора Сириус-А
Следствие настаивает на аресте гендиректора "Сириус-А"
Его организация охраняла местный колледж, где студент устроил стрельбу.  Криминал
158
16 ноября 2019  11:19
В Самарской области расследовали кражу из фельдшерско-акушерского пункта
В Самарской области расследовали кражу из фельдшерско-акушерского пункта
Вор по пьяни разбил стекло и украл медицинскую сумку. Криминал
163
14 ноября 2019  12:46
СМИ: Доцент убил аспирантку, пока она спала
СМИ: Доцент убил аспирантку, пока она спала
До этого у них была ссора. Криминал
290
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
216
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
232
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
519
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
661
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
477
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
351
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
454
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1508
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2101
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1431
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1734
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1912
Весь список

Мероприятия
В УФСИН СО состоялось торжественное собрание, посвященное Дню ветерана УИС
В Сызрани открылась модельная библиотека
В УФССП СО в рамках Всероссийской акции День правовой помощи детям состоится День открытых дверей
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные