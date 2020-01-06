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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Сбежавший из части в Забайкалье срочник хотел навестить больную маму

6 января 2020 23:10
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В понедельник он добровольно пришел в полицию.
Как передает РИА Новости, военнослужащий, ранее самовольно оставивший расположение воинской части в Забайкалье, назвал причиной такого поступка желание навестить маму. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

"Единственной причиной оставления места службы он назвал желание навестить маму в Новогодние праздники, которая ранее перенесла инсульт. Никаких жалоб на неуставные взаимоотношения он не заявлял. Дисциплинарных мер воздействия к нему командование части применять не планирует", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что солдат-срочник Артур Хакимов, самовольно покинувший место службы в одной из воинских частей Забайкальского края, в понедельник добровольно пришел в полицию в городе Ачинске Красноярского края. 



Фото © ТАСС /life.ru
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Комментарии


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