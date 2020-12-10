«Самарские распределительные сети» борются с хищениями оборудования

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В 2020 году в филиале ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» выявлено 6 случаев хищения энергооборудования. Общая сумма причиненного компании ущерба составила свыше 2,2 млн рублей.

Наибольшее количество случаев хищений зафиксировано в населенных пунктах Похвистневского, Кинель-Черкасского и Ставропольского районов. Больше всего внимание злоумышленники привлекают провода линий электропередачи, разрядники, переносные медные заземлители и оборудование трансформаторных подстанций. В общей сложности за 2020 год было украдено 25 медных переносных заземлителей, 35 разрядников РМК-10, разукомплектованы трансформаторные подстанции, похищены провода.

Практика показывает, что злоумышленники не могут уйти от ответственности. По каждому факту хищения служба безопасности «Самарских распределительных сетей» совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области провела комплекс оперативных мероприятий. В результате организации должного взаимодействия с правоохранительными органами, а также проведения подразделением безопасности организационно-профилактической работы как в производственных отделениях, так и в оперативной среде, в Похвистневском районе Самарской области были пойманы четверо молодых людей, похищавшие медные переносные заземлители. В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в прокуратуру. Виновным грозит лишение свободы в соответствии с УК РФ и штраф в размере стоимости похищенного оборудования.

Хищения с электросетевых объектов крайне опасны для самих злоумышленников, поскольку самовольное вмешательство в работу электрических сетей может привести к смертельной электротравме. От действий воров страдают и законопослушные граждане –порча энергообъектов может привести к нарушениям их работы и, как следствие, к перебоям в энергоснабжении. Энергетики «Самарских распределительных сетей» обращаются к жителям Самарской области с убедительной просьбой немедленно сообщать обо всех замеченных повреждениях энергоустановок и линий электропередачи, подозрительных лицах и предметах вблизи энергообъектов по телефонам горячей линии: 8(846) 339-35-74 или 8 (800) 220-0-220. Анонимность гарантируется.