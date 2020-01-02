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Правоохранители выяснили, что Таня в слезах умоляла малознакомую женщину забрать её с собой.
СК просит лишить родительских прав мать "похищенной" в новогоднюю ночь девочки
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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

СК просит лишить родительских прав мать "похищенной" в новогоднюю ночь девочки

2 января 2020 17:54
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Правоохранители выяснили, что Таня в слезах умоляла малознакомую женщину забрать её с собой.
Следователи просят лишить родительских прав или ограничить в них мать шестилетней девочки, которая исчезла в новогоднюю ночь из жилого дома на северо-востоке Москвы, передает life.ru. Оказалось, что Таня сама попросила "похитительницу" увести её из квартиры.

— В ходе опроса женщина пояснила, что во время праздника проживающие в квартире и гости поссорились, и девочка в слезах обратилась к ней, чтобы она увела её из квартиры. В связи с чем она приняла решение отвести девочку к себе домой, а потом на следующий день вернуть матери, — рассказала помощник руководителя Главного следственного управления СК России по городу Москве Юлия Иванова.

По её словам, девочка проживает в неполной семье, которая состоит на учёте в органах системы профилактики. Следователи уже направили материалы для лишения родительских прав или ограничения в них матери шестилетней Тани.

Ранее сегодня мать девочки рассказала Лайфу, что уложила ночью девочку спать и ушла к подруге. Домой она вернулась утром и, не найдя дочь, обратилась в полицию. По мнению родительницы, гостья увела ребёнка, потому что была сильно пьяна. 
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