«Роскосмос» сообщил о поимке вандалов на своем режимном объекте
8 сентября 2019 16:09
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Накануне, 7 сентября, охрана объекта задержала трех человек. Как выяснила служба безопасности, они планировали сфотографироваться на территории режимного объекта и попасть на крышу. Одновременно служба безопасности и полиция выяснили, что в ночь на 8 сентября на объект планирует проникнуть еще одна, более многочисленная группа.
«Следствием было установлено, что предстоящей ночью с 7 на 8 сентября планировалось проникновение на территорию ФКП «НИЦ РКП» группы до 50 человек с целью проведения вандальных действий по отношению к оборудованию и других противоправных действий», — говорится в сообщении.
Утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия служба безопасности задержала еще 14 человек. Всех их отправили в отдел полиции.
НИЦ РКП расположен в Сергиево-Посадском районе в Подмосковье, в городе Пересвет, и является градообразующим. На предприятии проводятся испытания ракетных двигателей и космических аппаратов. Именно в этом городе велись работы по созданию первого искусственного спутника Земли и космического корабля «Восток», на котором Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. На предприятии установлены стенды для испытания двигательных установок, термобарокамеры. По данным «Коммерсанта», НИЦ РКП участвует в работах по двигательной установке жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».
После развала Советского Союза здания НИЦ РКП оказались частично заброшены и разрушены. Их фотографии в августе публиковал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, отметив, что с конца 2018 года идет восстановление объекта. «В конце 2018 года мы начали масштабное обновление стендовой базы подмосковного Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности. На фото видно, как на фоне старых стендов, служивших еще с королевских времен, вырастают новые технические сооружения».
Фото: Дмитрий Рогозин / Twitter
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