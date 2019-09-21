Росгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников

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«Это произошло вчера, в пятницу, 20 сентября», — уточнил Грибакин.По его словам, два случая не связаны между собой. По факту суицида сотрудников Росгвардия начала служебную проверку.Ранее в Telegram-канале «Омбудсмен полиции» сообщили, что покончивший с собой сотрудник Росгвардии в Вологодской области занимал пост руководителя отдела вневедомственной охраны. Также известно, что в Ивановской области совершил суицид начальник штаба.