"Росатом" сообщил о гибели пяти сотрудников при взрыве под Архангельском

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Ранее Минобороны сообщало, что погибших двое.Уточняется, что 8 августа на полигоне произошел взрыв с возгоранием при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Это случилось "в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме. Созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством губернатора Игоря Орлова."Все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. От имени огромного коллектива "Росатома" выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана помощь и поддержка", — подчеркивает госкорпорация.Источник в военном ведомстве, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что в результате ЧП погибли специалисты "Росатома" и Минобороны."По стечению обстоятельств в момент возгорания сотрудники "Росатома" осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки", — сказал собеседник агентства.