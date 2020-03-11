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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

При взрыве в подмосковной воинской части пострадали четыре человека

11 марта 2020 15:59
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Угрозы жизни четверых пострадавших нет, а причины взрыва выясняются.
Четыре человека пострадали в результате взрыва в подмосковных Луховицах, сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс». По данным источника агентства в службе «Скорой помощи», после взрыва неустановленного предмета были госпитализированы трое военнослужащих по контракту и один срочник.

Агентству ТАСС в экстренных службах сообщили, что взрыв произошел в гараже на территории одной из воинских частей и не вызвал пожара, угрозы жизни четверых пострадавших нет, а причины взрыва выясняются.

По данным издания «Луховицкие вести», взрыв произошел в воинской части № 98532 (ранее издание сообщало, что часть относится к железнодорожным войскам), а один из четверых раненых находится в тяжелом состоянии.

«Одна из предположительных версий — взорвался баллон с бытовым газом», — сообщил источник издания.

РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны России.



Фото: АГН «Москва» / РБК








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