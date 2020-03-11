При взрыве в подмосковной воинской части пострадали четыре человека
11 марта 2020 15:59
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Агентству ТАСС в экстренных службах сообщили, что взрыв произошел в гараже на территории одной из воинских частей и не вызвал пожара, угрозы жизни четверых пострадавших нет, а причины взрыва выясняются.
По данным издания «Луховицкие вести», взрыв произошел в воинской части № 98532 (ранее издание сообщало, что часть относится к железнодорожным войскам), а один из четверых раненых находится в тяжелом состоянии.
«Одна из предположительных версий — взорвался баллон с бытовым газом», — сообщил источник издания.
РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны России.
Фото: АГН «Москва» / РБК
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