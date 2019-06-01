При взрывах на оборонном заводе в Дзержинске пострадали 27 человек
1 июня 2019 16:03
98
По его словам, состояние одного из них тяжелое, судьба еще двоих неизвестна.
Как сообщили в областном Минздраве, пострадавшие — это сотрудники завода и жители близлежащих домов. Из 27 обратившихся за медицинской помощью 11 опустили домой после осмотра врача".
В ликвидации последствий взрывов принимают участие около 350 человек и порядка 40 единиц техники.
Серия взрывов в цехе по производству тротила завода "Кристалл" произошла сегодня днем. По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение технологического процесса.
По данным МЧС, после взрывов возник пожар на площади 100 квадратных метров, огонь перекинулся на соседнее здание. Жилые здания не разрушены, коммуникации целы, но в некоторых домах разбиты стекла.
"Режим ЧС в городе пока не объявляли. Угрозы повторных взрывов, по имеющейся у нас информации, нет", — сообщили РИА Новости в городской администрации.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
1 июня 2019 17:40
Законом также вводится наследственный договор, который представляет собой соглашение по поводу будущего наследства между потенциальным наследодателем с одной... Закон
27
1 июня 2019 16:35
Павел Коньков руководил Ивановской областью с 2013 по 2017 год. В октябре 2017 года досрочно освобожден от должности по собственному желанию. Закон
100
29 мая 2019 21:37
Об аресте ходатайствовало следствие, его поддержала прокуратура. Закон
292
28 мая 2019 22:48
Посольство РФ уже потребовало немедленно освободить гражданина России. Закон
269
28 мая 2019 19:45
Они занимались подводной охотой на Волге в нерестовый период. Закон
318
28 мая 2019 16:53
И предотвратили ущерб правообладателю товарного знака «Guссi» на 5 миллионов рублей. Закон
392
27 мая 2019 20:36
С началом каждого нового этапа в уголовном процессе все более явственными становятся предпосылки, что виновные в хищениях понесут справедливое наказание, а... Закон
327
Происшествия
1 июня 2019 17:04
Им оказался житель Автозаводского района 1996 года рождения. Происшествия
80
1 июня 2019 16:03
Как сообщили в областном Минздраве, пострадавшие — это сотрудники завода и жители близлежащих домов. Из 27 обратившихся за медицинской помощью 11 опустили домой... Происшествия
97
1 июня 2019 14:16
По предварительным данным, следствие подозревает его в том, что в ночь на 2 мая он убил свою 39-летнюю знакомую, к которой испытывал личную неприязнь. Кулаков вину... Происшествия
135
Криминал
1 июня 2019 11:28
Со слов задержанного, запрещенное вещество он хранила для личного употребления. Криминал
159
31 мая 2019 14:52
Два бивня и три их фрагмента представляют особую культурную ценность. Их примерная стоимость —больше 650 тысяч рублей. Криминал
307
31 мая 2019 11:52
Поджигатели быстро скрылись, сейчас их ищут. Криминал
241
Видео
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
361
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
647
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
818
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
15353
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
641
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
680
Фоторепортажи
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
81
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
467
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
598
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
513
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
946
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
876
Мероприятия