При взрывах на оборонном заводе в Дзержинске пострадали 27 человек

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По его словам, состояние одного из них тяжелое, судьба еще двоих неизвестна.Как сообщили в областном Минздраве, пострадавшие — это сотрудники завода и жители близлежащих домов. Из 27 обратившихся за медицинской помощью 11 опустили домой после осмотра врача".В ликвидации последствий взрывов принимают участие около 350 человек и порядка 40 единиц техники.Серия взрывов в цехе по производству тротила завода "Кристалл" произошла сегодня днем. По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение технологического процесса.По данным МЧС, после взрывов возник пожар на площади 100 квадратных метров, огонь перекинулся на соседнее здание. Жилые здания не разрушены, коммуникации целы, но в некоторых домах разбиты стекла."Режим ЧС в городе пока не объявляли. Угрозы повторных взрывов, по имеющейся у нас информации, нет", — сообщили РИА Новости в городской администрации.Фото: соцсети