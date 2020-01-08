Посольство Украины исключило версию теракта в крушении лайнера в Иране
8 января 2020 14:26
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— По предварительной информации, самолёт разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается, — сообщили в украинском посольстве.
Также в диппредставительстве добавили, что, по данным авиакомпании "Международные авиалинии Украины", на этот рейс купили билеты 168 человек.
Boeing 737-800, выполнявший рейс 752 "Международных авиалиний Украины", летел из Тегерана в Киев и потерпел крушение через две минуты после взлёта. Данную информацию подтвердили в аэропорту Тегерана. Ранее в Сети были опубликованы видео крушения и фото с места катастрофы. МИД Украины подтвердил гибель всех находившихся на борту упавшего "боинга". В СМИ появилась информация, что на авиалайнере находились более 70 канадцев.
Фото: © Mizan news agency
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