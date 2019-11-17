Под Саратовом из-за обрушения ангара пострадали трое взрослых и младенец
17 ноября 2019 14:38
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Сигнал о случившемся поступил в 8:40 утра (7:40 мск). Рухнувшая железобетонная постройка использовалась частично под склад и жилье. Пострадавшие в удовлетворительном состоянии госпитализированы в медучреждение. По словам хозяина жилья, в здании произошел взрыв после включения освещения.
ТАСС со ссылкой на саратовских спасателей пишет, что предварительной причиной обрушения стал взрыв газовоздушной смеси.
Фото облспаса
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