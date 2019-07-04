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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Облако чёрного дыма накрыло Краснодар — горит шинный склад

4 июля 2019 16:50
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Жители близлежащих домов подчёркивают, что машины спасателей не могут вплотную подъехать к месту ЧП.
В Краснодаре горит шинный склад, облако густого чёрного дыма затянуло весь город и близлежащие районы. Об этом пишут местные жители в социальных сетях, передает life.ru.

По словам очевидцев, на месте происшествия слышны громкие хлопки. Жители близлежащих домов подчёркивают, что машины спасателей не могут вплотную подъехать к пожару из-за бетонного забора, а пламя тем временем усиливается.

Соседи горящей постройки переживают за свои дома.

Видео здесь.




Фото © VK / Руслан Дикаев/ life.ru
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