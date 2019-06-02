Ночью в центре Самары водитель мотоцикла насмерть сбил пешехода

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В 02:08 молодой человек на мотоцикле "Ямаха" ехал вместе с девушкой по улице Куйбышева со стороны Ленинградской в направлении Некрасовской. Напротив дома №115/117 он наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте при наличии регулируемого пешеходного перехода.От удара пешехода отбросило под заднее колесо паркующейся на противоположной стороне иномарки "Опель". А мотоцикл наехал на автомобиль "Митсубиси", припаркованный справа вдоль бордюрного камня. В его салоне находился мужчина.В результате ДТП мотоцикл опрокинулся, водитель и его пассажирка получили телесные повреждения и были госпитализированы. Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.Фото: pixabay.com